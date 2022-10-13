"Однозначно сказати, що цей матч відбудеться і якщо так, то де саме, досить складно. З очевидних причин гра з Олександрією (у 6-му турі УПЛ, – прим.) відкладена на більш пізній термін. Але попереду непросте випробування, адже у нашої команди два поспіль домашні матчі – у суботу та середу.

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Будувати прогнози – справа невдячна. На диво сподіваємось, але самі шукаємо варіанти. Київ однозначно на найближчий тиждень "закритий". Залишається варіант в екстреному порядку шукати альтернативу. Чи це буде захід країни, чи доведеться переносити матчі на потім... Запитань поки що більше, ніж відповідей.

Військово-цивільні адміністрації країни, УАФ та УПЛ працюють у щільному контакті з клубами. Опрацьовуються різні варіанти. У найближчі 24-36 годин має настати ясність. Усі учасники УПЛ єдині в одному: призупиняти чемпіонат на невизначений термін – це кинути наш футбол у чергову безодню хаосу та невизначеності. Варіант догравати за кордоном – це практично нереалізовано у такі стислі терміни, матеріально більшість клубів не зможуть цього собі дозволити, плюс заборона реклами грального бізнесу в країнах Східної Європи та Туреччини девальвує контракти клубів з технічними та титульними спонсорами. Що, по суті, еквівалентне низці банкрутств та ліквідацій.

Ескалація на військовому треку не виключалася ще влітку під час організаційних приготувань до сезону. Наївних немає, всі розуміли з ким маємо справу і що рано чи пізно таке може статися. Сьогодні на перший план виходять навички кризового управління. У тому числі, за рахунок пошуку більш-менш розумних варіантів подолання темного часу цього сезону", – написав Нєдєлін на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, поєдинок між Металістом 1925 та Львовом заплановано на суботу, 15 жовтня. Раніше він мав відбутися у Києві на НСК Олімпійський.

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