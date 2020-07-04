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"Находимся в шоковом состоянии": Санжар оценил ситуацию в Карпатах

4 июля 19:10 - Читати українською
"Находимся в шоковом состоянии": Санжар оценил ситуацию в Карпатах
Роман Санжар / фото: ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал положение дел в львовском клубе.

"Все мы находимся в шоковом состоянии, предпосылок именно к такому развитию событий не было. Я был уверен, что Карпаты продолжат выступления в УПЛ. Были пролонгированы контракты с игроками, у которых они заканчивались 30 июня.

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В последнее время клуб активно погашал задолженности перед футболистами и тренерским штабом. Даже когда мы не поехали на игру в Мариуполь, которая должна была состояться первого июля, то думал, что ситуация обязательно нормализуется. Тем более, что мы не прекращали тренироваться.

Финансовое положение Карпат не такое уж плачевное? Эти вопросы не в моей компетенции, мое дело – тренировать. Хотя мне казалось, что клуб действительно крепко стоит на ногах.

У меня контракт с Карпатами до конца сезона. Надеюсь, что в начале следующей недели встречусь с клубным руководством и появится хоть какая-то определенность с ближайшим будущим. Ведь неизвестно, сохранят Карпаты профессиональный статус, кто будет выступать за "зелено-белых", – поделился Санжар в комментарии Команда№1.

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