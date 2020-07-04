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Карпаты подали заявку на аттестат УПЛ еще в ноябре – львовян могут исключить из чемпионата

4 июля 17:18 - Читати українською
Карпаты подали заявку на аттестат УПЛ еще в ноябре – львовян могут исключить из чемпионата
Игроки Карпат с Романом Санжаром / фото ФК Карпаты

Глава аттестационного комитета УАФ Виктор Бессмертный прокомментировал процесс получения аттестата УПЛ львовскими Карпатами.

"Карпаты подали на аттестат УПЛ еще в ноябре. Заседание аттестационного комитета состоится на следующей неделе.

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Долги Карпат? Административное подразделение подготовит нам все документы, и мы их рассмотрим", – поделился Бессмертный в комментарии Tribuna.

Ранее сообщалось, что Карпаты рискуют не получить аттестат УПЛ из-за долга в размере 5 млн долларов.

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