Карпаты подали заявку на аттестат УПЛ еще в ноябре – львовян могут исключить из чемпионата

Глава аттестационного комитета УАФ Виктор Бессмертный прокомментировал процесс получения аттестата УПЛ львовскими Карпатами.

"Карпаты подали на аттестат УПЛ еще в ноябре. Заседание аттестационного комитета состоится на следующей неделе.

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Долги Карпат? Административное подразделение подготовит нам все документы, и мы их рассмотрим", – поделился Бессмертный в комментарии Tribuna.

Ранее сообщалось, что Карпаты рискуют не получить аттестат УПЛ из-за долга в размере 5 млн долларов.

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