"Перебуваємо в шоковому стані": Санжар оцінив ситуацію в Карпатах

Головний тренер Карпат Роман Санжар прокоментував стан справ у львівському клубі.

"Всі ми перебуваємо в шоковому стані, передумов саме до такого розвитку подій не було. Я був упевнений, що Карпати продовжать виступи в УПЛ. Були пролонговані контракти з гравцями, у яких вони закінчувалися 30 червня.

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Останнім часом клуб активно погашував заборгованості перед футболістами і тренерським штабом. Навіть коли ми не поїхали на гру до Маріуполя, яка повинна була відбутися першого липня, то думав, що ситуація обов'язково нормалізується. Тим більше, що ми не припиняли тренуватися.

Фінансове становище Карпат не таке вже плачевне? Ці питання не в моїй компетенції, моя справа – тренувати. Хоча мені здавалося, що клуб дійсно міцно стоїть на ногах.

У мене контракт з Карпатами до кінця сезону. Сподіваюся, що на початку наступного тижня зустрінуся з клубним керівництвом і з'явиться хоч якась визначеність з найближчим майбутнім. Адже невідомо, чи збережуть Карпати професіональний статус, хто виступатиме за "зелено-білих", – поділився Санжар у коментарі Команда№1.

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