"Простите за грубость, но не могу удержаться: россияне – это не народ, а биомасса. Самая богатая в мире страна с огромными ресурсами, при этом каждый пятый за чертой бедности, каждый третий греется дома дровами.

Украинский арбитр защищает Николаев от российских оккупантов: "Люди готовы отдать жизнь за свои семьи, свою землю"

Их олигархи жируют, а 75% населения поддерживают уничтожение Украины. Да, у них есть нормальные люди, но мало. Что показательно: среди российских спортсменов нормальных людей почти нет. Засунули языки в задницы и делают вид, что их это не касается", – цитирует Нагорняка FanDay.

Напомним, 24 февраля оккупационные войска Путина начали полномасштабное вторжение на территорию Украины. Три четверти россиян поддерживают действия своего президента-диктатора.

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