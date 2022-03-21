"Вибачте за грубість, але не можу втриматися: росіяни – це не народ, а біомаса. Найбагатша у світі країна з величезними ресурсами, при цьому кожен п'ятий за межею бідності, кожен третій гріється вдома дровами.

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Їхні олігархи жирують, а 75% населення підтримують знищення України.Так, у них є нормальні люди, але мало. Що є показовим: серед російських спортсменів нормальних людей майже немає. Позатикали язики в дупи і роблять вигляд, що їх це не стосується", – цитує Нагорняка FanDay.

Нагадаємо, 24 лютого окупаційні війська Путіна розпочали повномасштабне вторгнення на територію України. Три чверті росіян підтримують дії свого президента-диктатора.

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