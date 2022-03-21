По словам 27-летнего судьи, в территориальную оборону Николаева он вступил 1 марта.

"Сначала это было патрулирование города от мародерства, также мы выезжали на блокпосты для помощи ВСУ, а сейчас у нас образовался полноценный батальон. Мы заняли соответствующие позиции, чтобы встречать врага.

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Что касается самого Николаева, то ситуация в городе относительно спокойная, орков нет. Разве что бомбят либо из воздуха, либо артиллерия. Но если в этом случае случается критическая ситуация, она сразу ликвидируется городскими властями. Город пытается жить обычной жизнью. Сейчас все работает.

Правда, на днях снаряд попал в место, где дислоцировались наши военные, и, по последним данным, к сожалению, погибли люди. Впрочем, с таким главой облгосадминистрации, как Виталий Ким, мы дадим отпор российским оккупантам. Это уже легенда нашего края. И очень важно, что в Николаеве народ готов давать отпор врагу.

У нас процентов 70 состава – добровольцы, готовые отдать жизнь за свои семьи, свою землю, чтобы жить в демократическом государстве, а не так, как в России, зомбированными людьми. Вера в лучшее – с нами, мы готовы защищать Украину.

Оккупантов очень много, они располагают свои позиции во дворах мирных жителей, что является самой большой проблемой. Несмотря на это мы готовы не только защищаться, но и идти в бой за Херсон, за всю независимую нашу страну. Слава Украине!" – цитирует Еремеева официальный сайт УАФ.

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