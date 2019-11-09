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Нагорняк: Это последний шанс для Динамо включиться в чемпионскую гонку

14:04 56 Читати українською
Нагорняк: Это последний шанс для Динамо включиться в чемпионскую гонку
Сергей Нагорняк / Фото из открытых источников

Главный тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями перед классическим противостоянием грандов украинского футбола.

 

"Думаю, что всех нас ждет такая же отчаянная и бескомпромиссная игра между "горняками" и киевлянами, как и недавно в Кубке Украины. Похоже, что предстоящий матч – это последний шанс для Динамо вклиниться в чемпионскую гонку.

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Для Шахтера игра в Харькове – возможность закрыть вопрос с чемпионством и "горняки" постараются воспользоваться этим шансом. В случае их победы интрига в борьбе за "золото" умрет окончательно. Каждая команда будет решать свои задачи, поэтому в любом случае нас ждет интересный матч", – рассказал Нагорняк в интервью "Команде № 1".

Напомним, уже завтра, 10 ноября, в Харькове донецкий Шахтер примет киевское Динамо в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги. Начало матча в 17:00.

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