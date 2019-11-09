Нагорняк: Це останній шанс для Динамо включитися у чемпіонську гонку

Головний тренер юнацької збірної України Сергій Нагорняк поділився очікуваннями перед класичним протистоянням грандів українського футболу.

"Думаю, що всіх нас чекає така ж запекла і безкомпромісна гра між "гірниками" і киянами, як і нещодавно у Кубку України. Схоже, що майбутній матч – це останній шанс для Динамо вклинитися у чемпіонську гонку.

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Для Шахтаря гра у Харкові – можливість закрити питання з чемпіонством і "гірники" постараються скористатися цим шансом. У разі їх перемоги інтрига в боротьбі за "золото" помре остаточно. Кожна команда буде вирішувати свої завдання, тому в будь-якому випадку нас чекає цікавий матч", – розповів Нагорняк в інтерв’ю "Команді № 1".

Нагадаємо, вже завтра, 10 листопада, у Харкові донецький Шахтар прийматиме київське Динамо у рамках 14-го туру української Прем’єр-ліги. Початок матчу о 17:00.

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