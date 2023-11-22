После удаления Лероя Сане в начале второго тайма товарищеского матча с Австрией главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн нуждался в нескольких минутах для тактических изменений. Он заставил голкипера Бундестим Кевина Траппа притвориться травмированным, чтобы произвести замену – тренер выпустил на поле Хенрикса вместо Брандта.

Нагельсманн прокомментировал позорные результаты Германии – Бундестим установила исторический антирекорд

Перед вводом мяча в игру Трапп симулировал травму и выполнял эту установку тренера с ухмылкой на лице. Похожая ситуация имела место быть в недавнем матче чемпионата Бельгии между Гентом и Андерлехтом – наставник брюссельцев Брайан Ример попросил Каспера Шмейхеля симулировать травму для паузы в игре.

Напомним, что Германия проиграла Австрии со счётом 0:2.

Германия проиграла принципиальному соседу – второй подряд провал Бундестим, звезда Баварии удален впервые в карьере