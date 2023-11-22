Після вилучення Лероя Сане на початку другого тайму товариського матчу з Австрією головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн потребував кількох хвилин для тактичних змін. Він змусив голкіпера Бундестім Кевіна Траппа прикинутися травмованим, щоб зробити заміну – тренер випустив на поле Хенрікса замість Брандта.

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Перед введенням м'яча в гру Трапп симулював травму і виконував цю настанову тренера з посмішкою на обличчі. Схожа ситуація мала місце бути в нещодавньому матчі чемпіонату Бельгії між Гентом і Андерлехтом – наставник брюссельців Браян Рімер попросив Каспера Шмейхеля симулювати травму для паузи в грі.

Нагадаємо, що Німеччина програла Австрії з рахунком 0:2.

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