Нагельсманн змусив воротаря прикинутися травмованим – збірну Німеччини це не врятувало
Кевін Трапп прикинувся травмованим, щоб Юліан Нагельсманн встиг зробити заміну після вилучення Лероя Сане.
Після вилучення Лероя Сане на початку другого тайму товариського матчу з Австрією головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн потребував кількох хвилин для тактичних змін. Він змусив голкіпера Бундестім Кевіна Траппа прикинутися травмованим, щоб зробити заміну – тренер випустив на поле Хенрікса замість Брандта.
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Перед введенням м'яча в гру Трапп симулював травму і виконував цю настанову тренера з посмішкою на обличчі. Схожа ситуація мала місце бути в нещодавньому матчі чемпіонату Бельгії між Гентом і Андерлехтом – наставник брюссельців Браян Рімер попросив Каспера Шмейхеля симулювати травму для паузи в грі.
Нагадаємо, що Німеччина програла Австрії з рахунком 0:2.
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