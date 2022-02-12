"Поздравляю Бохум, они заслужили победу сегодня. Мы провели очень плохой первый тайм. У нас был план, и он не сработал, поэтому я не буду критиковать команду.

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Мне нужно было реагировать и делать замены раньше. Второй тайм был лучше, но было уже поздно. Во втором тайме мы играли лучше, за исключением первых нескольких минут, когда мы чуть не пропустили пятый. Если бы мы забили раньше, было бы поинтереснее. Я слишком поздно сделал замены. В конце концов это была заслуженная победа Бохума", – цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.

Несмотря на поражение, Бавария остается лидером таблицы Бундеслиги, опережая Боруссию Д на 9 очков.

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