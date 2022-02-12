В воскресенье в 22-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 22-й тур

Бохум – Бавария – 4:2

Голы: Антви-Аджей, 14, Локадия, 37 (пен.), Гамбоа, 40, Хольтман, 44 – Левандовски, 9, 75

Айнтрахт – Вольфсбург – 0:2

Голы: Крузе, 28 (пен.), Люкебакио, 93

Боруссия М – Аугсбург – 3:2

Голы: Коне, 31, Хофман, 46, Бенсебаини, 67 – Яго, 55, Финнбогасон, 90+3

Гройтер Фюрт – Герта – 2:1

Голы: Хргота, 1, 71 (пен.) – Гехтер, 82

Фрайбург – Майнц – 1:1

Голы: Петерсен, 69 – Хак, 31

Байер – Штутгарт – начало встречи в 19:30

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Бавария в выездном матче с Бохумом вышла вперед уже на 9-й минуте усилиями Левандовски. Казалось, для мюнхенцев этот поединок станет легкой прогулкой, однако на перерыв подопечные Нагельсманна ушли, уступая 1:4. В середине второго тайма Роберт оформил дубль, но на большее "Ротен" не хватило. Сенсационная победа Бохума и четвертое поражение Баварии в сезоне.

Айнтрахт на своем поле уступил Вольфсбургу. Крузе в середине тайма с пенальти вывел "волков" вперед, а уже в добавленное к матчу время Люкебакио поставил точку во встрече.

Аугсбургу лишь немного не хватило, чтобы спастись с менхенгладбасской Боруссией. Забив на экваторе первого тайма, "музыканты" сразу после перерыва счет удвоили, однако Яго точным ударом внес сомнения относительно победителя. Бенсебаини впоследствии снова увеличил преимущество хозяева до двух голов, но Финнбогасон в добавленное время сократил счет до минимума. К сожалению, финальный свисток не позволил "орлам" вырвать хотя бы ничью.

Герта стала всего третьим клубом, с которым в текущем сезоне сумел справиться Гройтер Фюрт. Помог быстрый гол, забитый уже на первой минуте матча. В середине второго тайма Хргота с пенальти оформил дубль и довести победу до логического конца было делом техники. За восемь минут до завершения матча Гехтер зажег надежду в сердцах берлинцев, однако спасти хотя бы очко "Старой даме" в этот вечер было не суждено.

В еще одном матче Фрайбург разошёлся миром с Майнцом – 1:1.

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