"Вітаю Бохум, вони заслужили на перемогу сьогодні. Ми провели дуже поганий перший тайм. У нас був план, і він не спрацював, тому я не критикуватиму команду.

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Мені потрібно було реагувати та робити заміни раніше. Другий тайм був кращим, але було вже пізно. У другому таймі ми грали краще, за винятком перших кількох хвилин, коли ми мало не пропустили п'ятий. Якби ми забили раніше, було б цікавіше. Я надто пізно зробив заміни. Зрештою, це була заслужена перемога "Бохума", – цитує Нагельсманна Bayern & Germany.

Попри поразку, Баварія залишається лідером таблиці Бундесліги, випереджаючи Борусію Д на 9 очок.

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