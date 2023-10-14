В предыдущей встрече команд наши ребята вырвали очень тяжелую победу 3:2, а после поражения от Италии не имеют права на новые ошибки. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Северная Македония на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Пытается растянуть массированную оборону гостей команда Реброва через постоянные забросы на фланги. И Миколенко, и Конопля высоко поднимаются. Зубков и Мудрик также открываются под передачи из глубины. Михаил пытается смещаться в центр и даже перегружать правый фланг, но не хватает успешного взаимодействия с партнерами.

Украина – Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Едва не привезли себе неприятности "сине-желтые" с передачами назад. Хорошо, что сначала Трубин разобрался, а затем Матвиенко очень хладнокровно накрутил Элмаса. Не менее крутыми финтами разбросал Довбык Серафимова и пробил в ближний. Отмечаем сейв Димитриевски и заброс Конопли на ход Артему от центральной линии поля. На 14 первая попытка македонцев, не очень удачный дальний удар. А еще через 2 минуты Мудрик взрывается на левом фланге, проходит до вратарской, но голкипер Райо Вальекано и здесь парирует.

Украина – Северная Македония – видео голов и обзор матча

Отмечаем, что и здесь крайний защитник (на этот раз Миколенко) из глубины забрасывал, но разыграли на свободного через Зинченко, который раскрыл фланг для вингера Челси одним пасом. Теперь уже Судаков забрасывает на Мудрика, который накручивает нескольких соперников, пытается найти Довбыка, подбирает и стреляет издали – слишком высоко. А вот и форвард Абердина Миловски вырывается левым полуфлангом под роскошный пас Барди за спины. Миколенко проигрывает скоростную борьбу, проходит удар – Трубин спасает. Мудрик выдает финт за финтом под нарезочки. Какой-то уж слишком активный левый фланг, тогда как правый недодает в атаке.

Конопля и Зубков приложились издали, Саше даже показалось, что есть основания требовать пенальти, хотя мяч попал в своего же Довбыка. А дальше снова сработал левый фланг. Миколенко потянул на двоих, перехватили, но инициатива в прессинге уже была за нами. Испуг и деревянный прием Атанасова использовал Судаков. Снаряд подобрал Зинченко, но Георгий едва не выцарапал его из-под ног хавбека Арсенала – настолько уже видел, что будет делать. Мощный дальний выстрел вознаградил положительную наглость хавбека Шахтера, хотя решающим здесь стал рикошет от Серафимова, отыгравшего голкипера.

Миовски теперь справа в штрафной ловит заброс из глубины, легко отыгрывает Матвиенко, но Трубин и тут выручает. Опять чудит наш левый край. Все тот же Миовски нейтрализует Миколенко простой стеночкой. Мудрик забивает на то, чтобы доиграть с Ашковски, но фулбек греческой Ламии также не смог прошить Трубина. Уже третий героический сейв кипера Бенфики, который отвел 0,8 ожидаемого гола угрозы! Постоянное большинство получают македонцы на обоих краях нашей штрафной – благодаря тонкой игре в пас через стеночки и треугольник, но и также финтами. Барди и Элмас поочередно слева обыгрывают двух соперников, и лишь прицел подводит.

Между тем вклинивается эпизод имени Довбыка, сначала открывшегося на правом фланге и заработавшего угловой, а затем попытавшегося повторить один из своих уже классических голов за Жирону – после подачи Зинченко пробивал с отбросом в дальний угол, минимально промахнулся. Наставник Северной Македонии уже в перерыве заменил правого центрального и правого крайнего защитников. Эффект Мудрика? Ашковски еще и супермомент запорол. Вышел, к слову, вингер Чурлинов, потому что нет уже необходимости сидеть в автобусе, а мы щедро позволяем создавать моменты во владениях Трубина.

И именно игрок Бернли самостоятельно прорывается справа, Степаненко успевает разве что в Забарного врезаться, но снова выручает вратарь. Перед тем другой голкипер ошибся с выносом мяча. Степаненко подобрал и справился со встречным давлением двух македонцев. Судаков эффектно разрезал линии, Довбик из минимального офсайда всё равно чудом не попал. Как же взрываемся на контратаке. А все из-за блестящего паса Судакова на ход Довбыку. Артем как ассистент значительно лучше, чем завершитель. Прекрасный заброс сквозь двух оппонентов, но Мудрик пробивает прямо в Димитриевски, вовремя выскочившего далеко из ворот.

Очередная классная подача углового от Зинченко – не выручит голкипер Райо, берет на себя удар Матвиенко перекладина! Веселый футбол за час времени: 14 на 12 по ударам, однако наши моменты имеют значительно большее качество в расчетах остроты xG (2,22:0,79). Ребров готовит первый ход, это Малиновский. На 67 минуте Руслан меняет Зубкова, который успевает сцепиться с македонцем, когда уже сходит с поля. Обычная борьба игрока Дженоа против Элмаса ухудшается выставленной рукой в направлении лица хавбека Наполи. Это желтая, заработанная за первую же минуту на поле. Малиновский пропустит матч с Мальтой из-за дисквалификации.

Барди и Адеми с левого полуфланга стреляют, без особой опасности. А вот Малиновский сначала накручивает двух македонцев, а затем отдает чужому. Далее же Руслан жестко фолит в центре поля, а желтая уже есть! Еще 2 атакующих хода у гостей. Ребров отвечает выпуская Яремчука и Сидорчука вместо Довбыка и Зинченко. Первый удар Украины за 16 минут. Это Мудрик в одиночку продрался, сместился в центр и бахнул метров с 30 – близко к левой стойке.

Только Малиновский делает рывок, как Матвиенко запускает ракету вперед. Руслан дождался партнеров, атака сместила свой акцент на левый фланг, где Мудрик пробросил в центр. Сумасшедший дальний удар Судакова с бешеными проблемами перевел в перекладину Димитриевски. Малиновский блестяще вышел в контратаку, выдал стеночку, в результате которой Яремчук оказался один на один с голкипером, но попал в ногу того же главного героя гостей. Странная пара замен на 88 минуте. Атакующих Судакова и Мудрика заменили центрбек Сваток и универсал Караваев. Последний мог отличиться после подачи Малиновского со стандарта.

И что вытворяет джокер Реброва! Караваев накрутил визави на левом фланге, а затем едва не с центра поля забросил за шиворот Димитриевски, который вышел слишком далеко из ворот, пытаясь прочитать игру с выходом Яремчука по центру. Ребров – гений момента! Огорчил лишь нелепый поступок Зинченко, вылетевшего на поел праздновать и получившего за это желтую. Однако Сашу можно где-то и понять. Магический трюк Караваева – это экстремальное наслаждение. Украина набирает 10 очков и на 3 балла отрывается от Северной Македонии и Италии. Однако вторая строчка – очень обманчива. Скуадра Адзурра сегодня играет против Мальты, где будет иметь все 99% шансов снова нас опередить.