Нагельсманн согласовал контракт с Баварией – тренер отклонил предложение из АПЛ
00:05 - Читати українською
Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн начнет следующий сезон в лагере мюнхенцев.
Юлиан Нагельсманн согласился возглавить Баварию, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
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Тренер РБ Лейпциг подпишет контракт с мюнхенцами на 5 лет. Нагельсманн отклонил предложение Тоттенхэма, который также пытался пригласить 33-летнего тренера. Между Баварией и РБ Лейпциг остались лишь последние договоренности относительно суммы отступных.
Напомним, действующий тренер мюнхенцев Ганс-Дитер Флик заявил, что летом оставит свою должность.
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