Юлиан Нагельсманн согласился возглавить Баварию, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Бавария заплатит за Нагельсманна рекордную компенсацию

Тренер РБ Лейпциг подпишет контракт с мюнхенцами на 5 лет. Нагельсманн отклонил предложение Тоттенхэма, который также пытался пригласить 33-летнего тренера. Между Баварией и РБ Лейпциг остались лишь последние договоренности относительно суммы отступных.

Напомним, действующий тренер мюнхенцев Ганс-Дитер Флик заявил, что летом оставит свою должность.

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