Нагельсманн узгодив контракт з Баварією – тренер відхилив пропозицію з АПЛ
00:05 - Читать на русском
Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн розпочне наступний сезон у таборі мюнхенців.
Юліан Нагельсманн погодився очолити Баварію, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
Баварія заплатить за Нагельсманна рекордну компенсацію
Тренер РБ Лейпциг підпише контракт з мюнхенцями на 5 років. Нагельсманн відхилив пропозицію Тоттенхема, який також намагався запросити 33-річного тренера. Між Баварією та РБ Лейпциг залишились лише останні домовленості щодо суми відступних.
Нагадаємо, чинний тренер мюнхенців Ганс-Дітер Флік заявив, що влітку покине свою посаду.
Холанд тягне Борусію в Лігу чемпіонів – дубль норвежця декласував міцного конкурента
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter