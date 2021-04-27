Юліан Нагельсманн погодився очолити Баварію, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

Баварія заплатить за Нагельсманна рекордну компенсацію

Тренер РБ Лейпциг підпише контракт з мюнхенцями на 5 років. Нагельсманн відхилив пропозицію Тоттенхема, який також намагався запросити 33-річного тренера. Між Баварією та РБ Лейпциг залишились лише останні домовленості щодо суми відступних.

Нагадаємо, чинний тренер мюнхенців Ганс-Дітер Флік заявив, що влітку покине свою посаду.

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