Ранее уже сообщалось, что мюнхенцы имеют договоренность с 33-летним специалистом. Нагельсманн согласился возглавить Баварию, которую по завершении нынешнего сезона покинет Ханси Флик.

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По информации RB Live, этот переход – решенное дело. Клубы уже все согласовали между собой. РБ Лейпциг получит за своего тренера компенсацию в размере 25 млн евро. Это рекордные отступные в мировом футболе, которые когда-либо платили за тренера.

Пока о назначении Нагельсманна не обьявили официально, самым дорогим коучем остается Андре Виллаш-Боаш, за переход которого из Порту в Челси "синие" заплатили в 2011 году 15 млн евро. Рекорд Бундеслиги – будущий переход Адольфа Хюттера из Айнтрахта в менхенгладбахскую Боруссию (7,5 млн евро).

Напомним, Юлиан Нагельсманн тренирует РБ Лейпциг с 2019 года. В первый же сезон специалист сумел вывести "быков" в полуфинал Лиги чемпионов. Текущая кампания оказалась не такой успешной – вылет в первой же стадии плей-офф от Ливерпуля.

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