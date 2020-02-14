toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Нагельсманн поделился планами о продолжении карьеры – немец уже успел отказать Реалу

14:06 68 Читати українською
Нагельсманн поделился планами о продолжении карьеры – немец уже успел отказать Реалу
Юлиан Нагельсманн / Сайт РБ Лейпциг

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн оценил свои перспективы на ближайшие годы.

"Это нормально, если Реал звонит тебе (после ухода Зидана в 2018 году – прим.), ты обдумываешь это. Сначала я был удивлен, потом все взвесил. Я не чувствовал себя комфортно с решением поехать туда. Я хочу становиться лучшим. Если вы пойдете в Реал, у вас нет времени, чтобы становиться менеджером. Если вы переходите в Реал или Барселону, то фанаты, СМИ и люди, которые принимают решения, не дадут вам времени на это.

РБ Лейпциг потерял важного хавбека перед матчами с Тоттенхэмом в Лиге чемпионов

Сейчас моя идея заключается в том, чтобы остаться в РБ Лейпциг на четыре года, но в футболе никогда не знаешь, что может произойти. Английская Премьер-лига интересует меня так же, как и другие клубы в Бундеслиге и Ла Лиге, но я должен сначала улучшить свой испанский", – признался Нагельсманн в интервью Independent.

Напомним, РБ Лейпциг занимает второе место Бундеслиги после 21 тура, отставая от Баварии на один пункт.

Клопп нацелился на двух суперзвезд Бундеслиги – Ливерпуль имеет огромные козыри в переговорах

blog_ava
"Почти все деньги потратили на продукты и выпивку": Дмитрулин озвучил свою первую зарплату в Динамо
10:48
332
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
48
мин
Боруссия Дортмунд
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук