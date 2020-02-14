Нагельсманн поделился планами о продолжении карьеры – немец уже успел отказать Реалу

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн оценил свои перспективы на ближайшие годы.

"Это нормально, если Реал звонит тебе (после ухода Зидана в 2018 году – прим.), ты обдумываешь это. Сначала я был удивлен, потом все взвесил. Я не чувствовал себя комфортно с решением поехать туда. Я хочу становиться лучшим. Если вы пойдете в Реал, у вас нет времени, чтобы становиться менеджером. Если вы переходите в Реал или Барселону, то фанаты, СМИ и люди, которые принимают решения, не дадут вам времени на это.

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Сейчас моя идея заключается в том, чтобы остаться в РБ Лейпциг на четыре года, но в футболе никогда не знаешь, что может произойти. Английская Премьер-лига интересует меня так же, как и другие клубы в Бундеслиге и Ла Лиге, но я должен сначала улучшить свой испанский", – признался Нагельсманн в интервью Independent.

Напомним, РБ Лейпциг занимает второе место Бундеслиги после 21 тура, отставая от Баварии на один пункт.

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