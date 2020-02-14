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Нагельсманн поділився планами щодо продовження кар'єри – німець вже встиг відмовити Реалу

14 лютого 14:06 866 Читать на русском
Нагельсманн поділився планами щодо продовження кар'єри – німець вже встиг відмовити Реалу
Юліан Нагельсманн / Сайт РБ Лейпциг

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн оцінив свої перспективи на найближчі роки.

"Це нормально, якщо Реал телефонує тобі (після відходу Зідана у 2018 році – прим.), ти обдумуєш це. Спочатку я був здивований, потім все зважив. Я не відчував себе комфортно з рішенням поїхати туди. Я хочу ставати кращим. Якщо ви підете в Реал, у вас немає часу, щоб ставати менеджером. Якщо ви переходите в Реал чи Барселону, то фанати, ЗМІ та люди, які приймають рішення, не дадуть вам часу на це.

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Наразі моя ідея полягає в тому, щоб залишитися в РБ Лейпциг на чотири роки, але в футболі ніколи не знаєш, що може статися. Англійська Прем'єр-ліга цікавить мене так само, як і інші клуби в Бундеслізі і Ла Лізі, але я повинен спочатку поліпшити свою іспанську", – зізнався Нагельсманн в інтерв'ю Independent.

Нагадаємо, РБ Лейпциг посідає другу сходинку Бундесліги після 21 туру, відстаючи від Баварії на один пункт.

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