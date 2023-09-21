Вагнер близок к тому, чтобы официально стать первым помощником Нагельсманна в "манншафт". Как информирует Sky Sport Germany, новый наставник сборной Германии уже позвонил Вагнеру с таким предложением.

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Сообщается, что спортивный директор национальной сборной Руди Феллер также настаивает на кандидатуре 35-летнего специалиста, у которого за плечами есть опыт выступления в составе Баварии – Сандро играл за мюнхенскую команду в сезоне 2018/19. Также Вагнер выступал под руководством Нагельсманна в Хоффенхайме.

Ещё одним помощником Нагельсманна может стать экс-тренер Штутгарта, Гамбурга, Генка, Байераи сборной Германии U-18 Ханнес Вольф. Однако окончательного решения по его назначению пока что нет.

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