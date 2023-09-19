После поражения сборной Германии от Японии (1:4) немецкий футбольный союз уволил Ханси Флика. На должность главного тренера Бундестима рассматривали кандидатуру Юлиана Нагельсманна, которого уволили в марте из Баварии.

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Согласно информации Bild, 36-летний специалист согласился возглавить сборную Германии. Ради новой работы Нагельманн снизил свои аппетиты по зарплате, которая будет составлять около 4 миллионов евро. Немецкий футбольный союз подпишет контракт с тренером до конца чемпионата Европы 2024.

Напомним, что летом ряд клубов, в частности Челси, Тоттенхэм и ПСЖ, пытались привлечь Юлиана Нагельсманна, впрочем, специалист отверг все предложения.

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