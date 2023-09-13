Товарищеский матч

Германия – Франция – 2:1

Голы: Мюллер, 4, Сане, 87 – Гризманн, 89 (пен)

Германия демонстрировала ужасную игру и ужасные результаты за девять месяцев до домашнего чемпионата Европы. Пять матчей без побед, три поражения подряд, =разгром от Японии – после этого Ханси Флика отправили в отставку.

Германия после провальной серии уволила Флика

На спарринг с Францией команду вывел Руди Феллер. Это временное решение – с завтрашнего дня он начнет поиски нового тренера для Бундестим. Сегодня же Феллер выставил мощный состав: бросилось в глаза отсутствие Киммиха, а Мюллер оказался на острие атаки.

Томас и открыл счет быстрым голом. Немцы разыграли длинную комбинацию, переводя мяч с фланга на фланг. В завершающей стадии Мюллер воспользовался пасом Хенрикса. Но не одним позитивом. Еще в первом тайме из-за повреждения ушел с поля Гюндоган.

В дальнейшем Германия в основном сдерживала соперника. На последних минутах у Бундестим прошла контратака – Хаверц дал разрезной пас на Сане, а тот удвоил преимущество. Лерой еще успел привезти пенальти на свои ворота, сбив Камавинга, но гол Гризманна с 11 метров уже был последним.