Вагнер близький до того, щоб офіційно стати першим помічником Нагельсманна в "манншафт". Як інформує Sky Sport Germany, новий наставник збірної Німеччини вже зателефонував Вагнеру з такою пропозицією.

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Повідомляється, що спортивний директор національної збірної Руді Фьоллер також наполягає на кандидатурі 35-річного фахівця, у якого за плечима є досвід виступу в складі Баварії – Сандро грав за мюнхенську команду в сезоні 2018/19. Також Вагнер виступав під керівництвом Нагельсманна в Хоффенхаймі.

Ще одним помічником Нагельсманна може стати екс-тренер Штутгарта, Гамбурга, Генка, Байєра та збірної Німеччини U-18 Ханнес Вольф. Однак остаточного рішення щодо його призначення поки що немає.

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