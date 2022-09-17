Нойер едва не забил спасительный гол – видеообзор матча Аугсбург – Бавария – 1:0
Аугсбург сенсационно обыграл Баварию в рамках 7-го тура Бундеслиги. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
Казалось, победа над Барселоной в Лиге чемпионов должна была вдохновить Баварию на то, чтобы прервать трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Вместо этого мюнхенцы еще больше усложнили ситуацию, проиграв на поле Аугсбурга.
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Единственный гол в отчетном матче забил Бериша, воспользовавшись абсолютной инертностью защитников. Спасителем Баварии мог стать Мануэль Нойер. Голкипер уже в компенсированное время пошел к чужим воротам на подачу с углового и классно пробил головой. Гикевич не без проблем спас.