Казалось, победа над Барселоной в Лиге чемпионов должна была вдохновить Баварию на то, чтобы прервать трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Вместо этого мюнхенцы еще больше усложнили ситуацию, проиграв на поле Аугсбурга.

Бавария сенсационно уступила Аугсбургу и опустилась на 4 строчку, Боруссия Д одолела Шальке и возглавила Бундеслигу

Единственный гол в отчетном матче забил Бериша, воспользовавшись абсолютной инертностью защитников. Спасителем Баварии мог стать Мануэль Нойер. Голкипер уже в компенсированное время пошел к чужим воротам на подачу с углового и классно пробил головой. Гикевич не без проблем спас.