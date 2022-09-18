Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн висловився про поразку від Аугсбурга (0:1). Мюнхенці не виграють у чемпіонаті вже чотири матчі.

"Так не може далі тривати. Ми повинні неодмінно додати. Мені потрібно серйозно подумати і все проаналізувати. Багато що має змінитися. Я збираюся подумати, а потім подивимося, як підуть справи. Подумаю про все: про себе, про ситуацію. Про все...

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Команді не вистачає "дев'ятки"? Що зміниться, якщо я скажу "так" чи "ні"? Якщо відповім "ні", люди скажуть, мовляв, він не хоче визнати проблему. Якщо відповім "так", скажуть, що йому не вистачає Лєвандовскі.

Сьогодні у нас був номер 9 на лавці запасних – Шупо-Мотінг. У нас немає іншого класичного нападника. Зрештою, усі повинні взяти відповідальність на себе: я, керівництво, гравці. Ми всі разом зобов'язані виправити ситуацію", – наводить слова Нагельсманна Bayern & Germany.

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