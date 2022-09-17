В субботу 7-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 7-й тур

Аугсбург – Бавария – 1:0

Гол: Бериша, 59

Штутгарт – Айнтрахт – 1:3

Голы: Томаш, 79 – Роде, 6, Камада, 55, Якич, 88

Байер – Вердер – 1:1

Голы: Демирбай, 57 – Велькович, 82

Боруссия Д – Шальке – 1:0

Гол: Мукоко, 79

Майнц на последних секундах спас ничью с Гертой

В баварском дерби Аугсбург минимально обыграл своего именитого соперника – Баварию. Автором сенсации стал Бериша, который в середине второго тайма сумел распаковать ворота Нойера. Яго прострелил в район одиннадцатиметровой отметки и Мергим замкнул в правый угол, забив свой первый гол в Бундеслиге (летом он перебрался в Германию из Фенербахче). Настоящий кураж поймал кипер хозяев Рафал Гикевич, ловивший все, что летело в тот вечер в его ворота. Первое поражение Баварии в сезоне опустило ее уже на четвертое место турнирной таблицы – мюнхенцы в чемпионате Германии не знали вкуса побед уже в четырех матчах подряд.

Айнтрахт на выезде без особых проблем разобрался со Штутгартом. Роде еще в начале матча вывел "орлов" вперед, а после перерыва Камада удвоил преимущество гостей. Томаш в конце матча один гол отквитал, но Якич за 2 минуты до завершения основного времени добил "швабов" и поднял команду сразу на 5 позиций вверх.

Байер и Вердер расписали боевую ничью. Подопечные Херардо Сеоане забили после перерыва, однако не смогли удержать преимущество, пропустив в концовке встречи. Команды устроили настоящую перестрелку, нанеся за матч по 19 ударов каждая (по 7 в створ ворот). Ничья наконец-то позволила леверкузенцам выбраться из зоны вылета.

В еще одном матче дортмундская Боруссия выстрадала победу над Шальке. Из девятнадцати ударов от "шмелей" лишь выстрел Мукоко за десять минут до завершения матча достиг своей цели. Победа подняла Боруссию на первую строчку турнирной таблицы – с 15 очками команда Эдина Терзича единолично возглавляет Бундеслигу.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ