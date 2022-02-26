Нагельсманн: Я шокирован происходящим в Украине
Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсман прокомментировал военную агрессию России против Украины.
"Я шокирован, мне страшно от того, что происходит в стране, где мы не так давно играли. Конечно, я осуждаю войну.
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Сейчас непросто говорить о футболе. Конечно, задумываешься о возможных последствиях, в частности, для народа Украины.
Хорошо, что УЕФА быстро принял решение о переносе финала Лиги чемпионов. Пути к миру нет, мир и есть путь. Вчера я прочитал это высказывание и подумал, что оно уместно. Таков должен быть девиз. Так продолжаться не должно", – цитирует Нагельсманна Bayern&Germany.
Напомним, три месяца назад Юлиан приезжал в Киев с Баварией – 23 ноября 2021 г. мюнхенцы в поединке группового этапа Лиги чемпионов одолели Динамо (2:1).
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