"Я шокирован, мне страшно от того, что происходит в стране, где мы не так давно играли. Конечно, я осуждаю войну.

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Сейчас непросто говорить о футболе. Конечно, задумываешься о возможных последствиях, в частности, для народа Украины.

Хорошо, что УЕФА быстро принял решение о переносе финала Лиги чемпионов. Пути к миру нет, мир и есть путь. Вчера я прочитал это высказывание и подумал, что оно уместно. Таков должен быть девиз. Так продолжаться не должно", – цитирует Нагельсманна Bayern&Germany.

Напомним, три месяца назад Юлиан приезжал в Киев с Баварией – 23 ноября 2021 г. мюнхенцы в поединке группового этапа Лиги чемпионов одолели Динамо (2:1).

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