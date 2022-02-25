"Не могу поверить в происходящее": Мюллер вспомнил матч ЛЧ с Динамо в Киеве
12:00 - Читати українською
Форвард Баварии Томас Мюллер отреагировал на вторжение российской армии на территорию Украины.
завершено
Кингсли Коман 42’
42’ Кингсли Коман
"Всего три месяца назад мы играли в Киеве. Все еще не могу поверить в происходящее", – написал Мюллер на своей странице в социальной сети Instagram, добавив хэштег "Остановите войну".
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Напомним, поединок группового этапа Лиги чемпионов против Баварии состоялся в столице Украины 23 ноября 2021 года – "бело-синие" уступили баварцам со счетом 1:2.
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