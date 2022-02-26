"Я шокований, мені страшно від того, що відбувається в країні, де ми не так давно грали. Звісно, ​​я засуджую війну.

"Не можу повірити в те, що відбувається": Мюллєр пригадав матч Ліги чемпіонів з Динамо у Києві

Нині непросто говорити про футбол. Звісно, ​​замислюєшся про можливі наслідки, зокрема для народу України.

Добре, що УЄФА швидко ухвалив рішення щодо перенесення фіналу Ліги чемпіонів. Шляху до миру немає, мир і є шлях. Вчора я прочитав цей вислів і подумав, що він є доречним. Такий має бути девіз. Так продовжуватися не повинно", – цитує Нагельсманна Bayern&Germany.

Нагадаємо, три місяці тому Юліан приїжджав до Києва з Баварією – 23 листопада 2021 року мюнхенці у поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів здолали Динамо (2:1).

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