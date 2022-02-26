Нагельсманн: Я шокований тим, що відбувається в Україні
Головний тренер Баварії Юліан Нагельсман прокоментував військову агресію Росії проти України.
"Я шокований, мені страшно від того, що відбувається в країні, де ми не так давно грали. Звісно, я засуджую війну.
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Нині непросто говорити про футбол. Звісно, замислюєшся про можливі наслідки, зокрема для народу України.
Добре, що УЄФА швидко ухвалив рішення щодо перенесення фіналу Ліги чемпіонів. Шляху до миру немає, мир і є шлях. Вчора я прочитав цей вислів і подумав, що він є доречним. Такий має бути девіз. Так продовжуватися не повинно", – цитує Нагельсманна Bayern&Germany.
Нагадаємо, три місяці тому Юліан приїжджав до Києва з Баварією – 23 листопада 2021 року мюнхенці у поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів здолали Динамо (2:1).
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