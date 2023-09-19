Після поразки збірної Німеччини від Японії (1:4) німецький футбольний союз звільнив Гансі Фліка. На посаду головного тренера Бундестіму розглядали кандидатуру Юліана Нагельсманна, якого звільнили в березні з Баварії.

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Згідно з інформацією Bild, 36-річний фахівець погодився очолити збірну Німеччини. Заради нової роботи Нагельманн знизив свої апетити щодо зарплатні, яка буде становити близько 4 мільйонів євро. Німецький футбольний союз підпише контракт з тренером до кінця чемпіонату Європи 2024.

Нагадаємо, що влітку низка клубів, зокрема Челсі, Тоттенхем та ПСЖ, намагалися залучити Юліана Нагельсманна, втім, фахівець відкинув усі пропозиції.

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