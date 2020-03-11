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Нагельсман: РБ Лейпциг был лучше Тоттенхэма как в этом матче, так и во всем противостоянии

11:49 3 Читати українською
Нагельсман: РБ Лейпциг был лучше Тоттенхэма как в этом матче, так и во всем противостоянии
Юлиан Нагельсман / твиттер РБ Лейпциг

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсман поделился эмоциями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

10’ Марсель Забитцер
22’ Марсель Забитцер
87’ Эмиль Форсберг
 
10’ Марсель Забитцер
22’ Марсель Забитцер
87’ Эмиль Форсберг

"Я очень рад, что мы пробились в следующий раунд, и сделали это заслуженно. Мы забили четыре мяча в этом противостоянии и ни одного не пропустили. Мы были лучше Тоттенхэма в этом матче и во всем противостоянии.

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Считаю, что мы лучше сыграли в Лондоне. Там мы лучше контролировали мяч, когда им владели. Мы имели проблемы в первые пять минут и в первые пять-десять минут после перерыва, но я доволен, ведь у нас молодая команда. У нас не все складывается идеально, но в этих двух важнейших матчах мы отлично справились.

РБ Лейпциг впервые пробился в плей-офф и сделал это без нервов, но самое главное, что мы пытались играть в своем фирменном стиле. Важно, чтобы мы продолжать играть так в следующем раунде. Мы не очень сильно приспосабливались к стилю Тоттенхэма. Мы играли в свой футбол и справились с этой задачей прекрасно.

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Мы не думаем о будущем сопернике. Мы просто рады выходу в следующий раунд, а там кто достанется, тот достанется. Кто бы ни выпал, мы постараемся победить. У нас конкурентоспособная команда, которая хочет двигаться дальше. Посмотрим, что у нас получится", – цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Напомним, РБ Лейпциг без проблем разбил Тоттенхэм (3:0) и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов – впервые в своей истории.

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Мир РБ Лейпциг РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн РБ Лейпциг - Тоттенхэм
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