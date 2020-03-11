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РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0 – видео голов и обзор матча

01:00 32 Читати українською
РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0 – видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Тоттенхем / Фото РБ Лейпциг

РБ Лейпциг унизил Тоттенхэм в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

10’ Марсель Забитцер
22’ Марсель Забитцер
87’ Эмиль Форсберг
 
10’ Марсель Забитцер
22’ Марсель Забитцер
87’ Эмиль Форсберг

Уже на 21-й минуте хозяева были впереди два мяча. В обеих ситуациях неуверенно сыграл голкипер "шпор" Уго Льорис, забивал нападающий Марсель Забитцер.

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Перед финальным свистком Форсберг нанес "контрольный выстрел" сопернику и отправил прошлогоднего финалиста ЛЧ домой.

РБ Лейпциг и Аталанта стали первыми четвертьфиналистами самого престижного клубного турнира.

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Источник: ТК Футбол
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