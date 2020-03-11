Моуринью и Нагельсман оригинально обошли запрет рукопожатий из-за коронавируса – смешное видео

Наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсман и главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью красиво обошли запрет рукопожатий перед матчами.

Перед поединком между РБ Лейпциг и Тоттенхэмом Моуринью подошел к тренерской скамье немецкой команды.

РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0 – видео голов и обзор матча

Португальца тепло встретил Юлиан Нагельсман. Специалисты слегка стукнулись предплечьями, похлопав друг друга по спине, после чего Моуринью кулаком дружески поздоровался с тренерским штабом РБ Лейпциг.

Отметим, что из-за эпидемии коронавируса УЕФА запретил традиционные рукопожатия игроков перед началом матча. Подобный запрет действует и в некоторых европейских чемпионатах.

Напомним, что немецкая команда разгромила Тоттенхэм (3:0) и впервые в своей истории вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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