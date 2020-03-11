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Моуринью и Нагельсман оригинально обошли запрет рукопожатий из-за коронавируса – смешное видео

10:54 112 Читати українською
Моуринью и Нагельсман оригинально обошли запрет рукопожатий из-за коронавируса – смешное видео
Нагельсман и Моуринью / AP Photo

Наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсман и главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью красиво обошли запрет рукопожатий перед матчами.

10’ Марсель Забитцер
22’ Марсель Забитцер
87’ Эмиль Форсберг
 
10’ Марсель Забитцер
22’ Марсель Забитцер
87’ Эмиль Форсберг

Перед поединком между РБ Лейпциг и Тоттенхэмом Моуринью подошел к тренерской скамье немецкой команды.

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Португальца тепло встретил Юлиан Нагельсман. Специалисты слегка стукнулись предплечьями, похлопав друг друга по спине, после чего Моуринью кулаком дружески поздоровался с тренерским штабом РБ Лейпциг.

Отметим, что из-за эпидемии коронавируса УЕФА запретил традиционные рукопожатия игроков перед началом матча. Подобный запрет действует и в некоторых европейских чемпионатах.

Напомним, что немецкая команда разгромила Тоттенхэм (3:0) и впервые в своей истории вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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