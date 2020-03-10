Лейпциг разгромил Тоттенхэм и вышел в четвертьфинал ЛЧ – хавбек РБ запугивает Украину, Моуринью и Ко бесславно вылетают

Немецкий РБ Лейпциг уверенно переиграл лондонский Тоттенхэм в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Хозяева поля, несмотря на положительный для себя результат первого матча, активно "полезли" вперед со стартовых минут. Оборона лондонцев сразу начала трещать по швам от давления "быков" на флангах. Особенно старался Анхелиньо, который как заправский спринтер, терроризировал Орье на правой бровке защиты "шпор".

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Редуты Тоттенхэма сначала выглядели слаженно, но не выдержали предложенного темпа уже на 10-й минуте. После атаки немцев правым флангом из пределов штрафной мощно пробил Вернер, удар которого заблокировал Дайер, но форвард Лейпцига отбросил мяч к полукругу перед штрафной зоной, а оттуда Марсель Забитцер сильным выстрелом пробил Льориса – 1:0!

Оформив гол, "быки" не остановились и продолжили атаковать. Уже несколько минут спустя после прострела Анхелиньо забил Вернер, однако его гол судейская бригада справедливо отменила из-за офсайда. Однако, долго ждать второго взятия ворот не пришлось. На 21-й минуте экс-конкурент украинца Александра Зинченко в Ман Сити (бывший ли?) Анхелиньо в очередной раз "уничтожил" Орье на фланге и зряче навесил на линию вратарской, а там Забитцер классно пробил головой и оформил дубль.

Еще до перерыва разгромным счет мог делать Вернер. Форвард сначала пробил с правого угла штрафной, но с его ударом справился Льорис. А дальний выстрел нападающего немного разминулся с девяткой ворот "шпор". Зато Тоттенхэм на фоне большого процента брака фактически ничего не создал у ворот Гулачи. По-настоящему побеспокоил венгерского кипера разве что Ло Чельсо, но удар аргентинца перед перерывом стал добычей вратаря хозяев.

Во втором тайме ситуация почти не изменилась. Лондонцы, кажется, имели желание забить хотя бы раз, но банально не могли организовать продуманную атаку. В свою очередь РБ Лейпциг, очевидно, решил, что следующий гол должен быть красивым. Так дальними выстрелами пытались снять паутину с верхних углов ворот Льориса Шик и тот же Вернер, но им не хватило точности.

"Шпоры" запомнились лишь полумоментами. Однако, на опасный фланговый прострел Сессеньона так никто и не откликнулся. А на 73-й минуте Гулачи справился с ударом Алли из центра штрафной. В конце концов, еще раз забил Лейпциг. Главного героя "быков" Забитцера на 87-й заменил Эмиль Форсберг и первым же касанием мяча добил команду Жозе Моуринью – 3:0!

Итак, обескровленный эпидемией травм Тоттенхэм покидает Лигу чемпионов и может сосредоточиться на борьбе за место в топ-4 АПЛ. Зато РБ Лейпциг впервые в истории выходит в 1/4 финала турнира. Неплохо для клуба, созданного всего 11 лет назад. А вот тренерскому штабу сборной Украины теперь нужно серьезно разобрать игру австрийца Забитцера, с которым придется встретиться на Евро-2020...

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