"Это как вирус. Чтобы его устранить, надо четко понимать, что твоего нынешнего уровня недостаточно. Надо, извините за термины, поднять свою задницу. Все знают, что мы можем играть в 10 раз лучше. Когда мы действительно играем в свой футбол, мы знаем, как изменить ситуацию.

Шахтер – Марсель – 2:2 – видео голов и обзор матча

Я не указываю на кого-то одного, я говорю о нас как о команде. Всегда сначала смотрю на себя. В какой-то момент мы должны это сказать и двигаться вперед. Я остаюсь позитивным, это не означает, что мы должны выбросить сезон в окно. Но я думаю, что мы должны быть откровенными, обсуждать эти вещи и двигаться вперед.

Такое впечатление, что как только мы забиваем, то сразу хотим забиться в защите. Лучшая защита – это атака. Так почему бы не прессинговать соперника еще в течение пяти минут после гола?" – цитирует Обамеянга RMC Sport.

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