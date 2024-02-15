"Це як вірус. Щоб його усунути, треба чітко розуміти, що твого нинішнього рівня недостатньо. Треба, даруйте за терміни, підняти свою дупу. Всі знають, що ми можемо грати у 10 разів краще. Коли ми справді граємо у свій футбол, ми знаємо, як змінити ситуацію.

Шахтар – Марсель – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Я не вказую на когось одного, я кажу про нас як про команду. Завжди спочатку дивлюсь на себе. У якийсь момент ми маємо це сказати та рухатися вперед. Я залишаюся позитивним, це не означає, що ми маємо викинути сезон у вікно. Але я думаю, що ми повинні бути відвертими, обговорювати ці речі та рухатися вперед.

Таке враження, що щойно ми забиваємо, то відразу хочемо забитися в захисті. Найкращий захист – це атака. Тож чому б не пресингувати суперника ще протягом п'яти хвилин після гола?" – цитує Обамеянга RMC Sport.

Шахтар врятувався від поразки Марселю в Лізі Європи – драма, гол у доданий час і серйозні втрати на матч-відповідь