"Тяжело комментировать, когда ты проигрываешь не по игре. Прежде всего, мне, пожалуй, обидно за ребят. Они очень хотели победить и были очень близки к победе. Были моменты, но это наша молодость, наше мастерство, чтобы реализовывать эти моменты.

Очередное фиаско Ротаня в видеообзоре матча Александрия – Колос

В первом тайме мы должны были выигрывать со счетом 2:1, но так случается, что пропускаем. Очень простые ошибки при простых передачах приводят к стандартам у наших ворот, с которых мы пропускаем.

Странно и неприятно. Впрочем, я ребятам сказал, что к сожалению, сейчас мы так учимся и растем. Надо это перетерпеть. У них очень высокий потенциал. Мы в них верим", – цитирует Ротаня УПЛ ТБ.

Напомним, Александрия пропустила от Колоса в добавленное к первому тайму время, а с 57-й минуты играла в большинстве, однако не смогла спасти хотя бы ничью. Безвыигрышная серия Ротаня и Ко продолжается уже 9 матчей.

Колос в меньшинстве обыграл Александрию, продолжив катастрофическую серию Ротаня в УПЛ