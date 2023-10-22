Александрия должна была забивать на 7-й минуте, когда Шулянский стрелял с острого угла – Фесюн успел выставить ногу. Через мгновение он снова спас от гола после замыкания в упор. Калитвинцев со штрафного закручивал под перекладину – слишком высоко. В конце тайма Лучкевич удачно сыграл на добивании после навеса с углового и вывел Колос вперед. Диего почти сразу мог увеличивать преимущество "хлеборобов", но спас Ермаков.

Колос в меньшинстве обыграл Александрию, продолжив катастрофическую серию Ротаня в УПЛ

После перерыва Колос остался в меньшинстве из-за грубого фола Попова. Михайленко закручивал в верхний угол – кипер Колоса снова был на высоте. Впоследствии он спас после удара Шулянского с близкого расстояния и выстрела Шостака. Колос все-таки удержал минимальную победу, прервав четырехматчевую серию из ничьих, а Александрия опустилась на 14-ю строчку турнирной таблицы (Ротань и Ко не побеждали уже 9 матчей).