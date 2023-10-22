"Тяжко коментувати, коли ти програєш не по грі. Перш за все, мені, мабуть, прикро за хлопців. Вони дуже хотіли перемогти й були дуже близькими до перемоги. Були моменти, але це наша молодість, наша майстерність, щоб реалізовувати ці моменти.

Чергове фіаско Ротаня у відеоогляді матчу Олександрія – Колос

У першому таймі ми мали вигравати з рахунком 2:1, але так стається, що пропускаємо. Дуже прості помилки при простих передачах призводять до стандартів біля наших воріт, з яких ми пропускаємо.

Дивно та неприємно. Утім я хлопцям сказав, що на жаль, зараз ми так навчаємось і зростаємо. Треба це перетерпіти. У них дуже високий потенціал. Ми в них віримо", – цитує Ротаня УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Олександрія пропустила від Колоса у доданий до першого тайму час, а з 57-ї хвилини грала у більшості, однак не змогла врятувати бодай нічию. Безвиграшна серія Ротаня і Ко триває вже 9 матчів.

Колос у меншості обіграв Олександрію, продовживши катастрофічну серію Ротаня в УПЛ