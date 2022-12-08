"Ситуация вокруг владельцев Черноморца Кауфмана и Грановского? Я не компетентен в этом вопросе, поэтому откажусь от комментариев. Есть соответствующие государственные органы, которые могут ответить на этот вопрос. Я, как и вы, узнаю все из прессы. Другой информации у меня нет.

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Увидим ли Черноморец в УПЛ весной? Вы задаете провокационные вопросы. На сегодняшний день я не вижу ничего плохого для Черноморца в ближайшем будущем. Нам не в первый раз стоять перед трудностями. Понятно, что все переживают, но я надеюсь, что все будет хорошо, и мы продолжим выступать в чемпионате Украины", – поделился Мисюра в комментарии Fanday.

Напомним, что Кауфман и Грановский были задержаны по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Борис Кауфман даже переведен в СИЗО с правом внести залог в размере 129 млн евро.

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