"Ситуація навколо власників Чорноморця Кауфмана та Грановського? Я не компетентний у цьому питанні, тому відмовлюся від коментарів. Існують відповідні державні органи, які можуть відповісти на це питання. Я, як і ви, дізнаюсь про все з преси. Іншої інформації я не маю.

Власника Чорноморця відправили до СІЗО – суд призначив заставу у понад 100 мільйонів

Чи побачимо Чорноморець в УПЛ навесні? Ви ставите провокаційні питання. На сьогодні я не бачу нічого поганого для Чорноморця у найближчому майбутньому. Нам не вперше поставати перед труднощами. Зрозуміло, що всі переживають, але я сподіваюся, що все буде добре, і ми продовжимо виступати у чемпіонаті України", – поділився Місюра в коментарі Fanday.

Нагадаємо, що Кауфман та Грановський були затримані через підозру в створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі. Бориса Кауфмана навіть перевели у СІЗО із правом внести заставу в розмірі 129 млн євро.

День ЗСУ: головна команда України приймає вітання – Донецьк, Луганськ і Крим чекають повернення УПЛ