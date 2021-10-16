"Замена Супряги? Для него это возможность подумать о том, что было на поле, и что он сделал. Он не забил свой гол, а затем сфолил на нашей половине поля, что в итоге привело к пенальти. Супряга должен был быть более внимательным в этих эпизодах. Все знают, что у него есть очень хорошие качества. Он физически силен и имеет хорошую технику. У него все есть для нападающего.

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Но профессиональный футбол – это характер, внимание и концентрация. Надеюсь, он сделает выводы из этой замены. Это жизненный урок для профессионального футболиста. Замены в перерыве? Наши игроки получили желтые карточки, поэтому я не хотел рисковать", – поделился Луческу в эфире телеканала Футбол.

К слову, Супряга вышел в стартовом составе киевлян на игру против Львова, однако его заменил Гармаш уже на 41 минуте встречи. В общем, Владислав провел 5 поединков в составе "бело-синих", однако не записал ни одного результативного действия в свой актив.

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