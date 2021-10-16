Динамо попыталось быстро выйти вперед в счете, однако киевляне дважды не смогли пробить Костика. Ближе к концу первого тайма Львов заработал право на пробитие пенальти за игру рукой Миколенко в штрафной. Чирьяк уверенно реализовал удар с отметки.

Динамо разбило Львов и вернуло себе лидерство в УПЛ – мастер-класс от Гармаша для Супряги и режим экономии перед ЛЧ

Впрочем, еще до перерыва Динамо вышло вперед: сначала Буяльский точно пробил в угол ворот после передачи Миколенко, а затем Цыганков классно попал в ближнюю девятку. Гармаш вышел на поле вместо Супряги еще на 41 минуте и помог разбить Львов во втором тайме. Сначала Денис первым среагировал на рикошет в штрафной львовян, а под занавес встречи дальним ударом (не без помощи рикошета) поставил точку во встрече.

Таким образом, Динамо набрало 29 очков и снова возглавил турнирную таблицу, Львов с 6 пунктами остался тринадцатым.