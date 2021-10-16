Динамо на выезде встречалось со Львовом в 11-м туре Премьер-лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Львов – Динамо стартовал в 17:00. Динамо набрало 26 очков после 10-ти туров – столько же у Шахтера, который обошел команду Луческу благодаря большему количеству забитых голов, но сыграл свой матч 11-го тура еще в пятницу. "Горняки" легко разбили луганскую Зарю со счетом 6:1 и вырвались в лидеры чемпионата. Львов с 6-ю пунктами шел 13-м.

Этот матч был последним для "бело-синих" перед дуэлью с Барселоной в Лиге чемпионов. Уже 20 октября каталонцы примут Динамо на Камп Ноу в рамках третьего тура.

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Мирча Луческу дал отдохнуть нескольким важным исполнителям – в запасе остались Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук и Илья Забарный. Зато свой шанс получили Владислав Супряга, Владимир Шепелев и Александр Андриевский, которые вышли на поле Арены Львов с первых минут.

На 6-й минуте Динамо создало убойный момент. Костик парировал удар Де Пены головой (!), а Супряга не попал в пустой угол из пределов вратарской. Этот момент был самым опасным до 16-й минуты, когда Де Пена с ходу закрутил шведой в дальнюю девятку с угла штрафной. Немного выше! Андриевский классно нашел Буяльского разрезным пасом – лишь угловой. Захватили преимущество подопечные Луческу, сделав ставку на быстрый гол, но подопечные Олега Дулуба выстояли, хотя и не думали об атаке.

Супряга упал в штрафной львовян – Екатерина Монзуль проигнорировала этот эпизод и не назначила пенальти. Справедливо – Брикнер сначала выбил мяч, а потом на его ногу уже налетел форвард Динамо. К 27-й минуте киевляне подали уже 4 угловых против ни одного у соперника, но ни один стандарт до остроты у ворот Костыка не принес.

Екатерина Монзуль пошла смотреть VAR после того, как Миколенко задел мяч рукой в ​​борьбе с Брикнером. Так как эпизод был в штрафной, то Львов получил право на пенальти. К мячу подошел Чирьяк и вывел хозяев вперед на 36-й минуте.

Но уже через две минуты Динамо отыгралось. Миколенко реабилитировался, классно найдя Буяльского. Виталий первым касанием принял мяч, а вторым вогнал в сетку. 1:1 – к счастью для гостей, киевляне сумели сразу отыграться, получив психологическое преимущество. Сразу же Де Пена мог вывести Динамо вперед, но пробил выше из пределов штрафной. На 41-й минуте Луческу не выдержал и снял инертного Супрягу, выпустив Дениса Гармаша. Показательный момент – нападающий Динамо снова не оправдал доверия и не использовал как стопроцентный момент, так и свой очередной шанс на место в старте.

Перед самым перерывом гости вышли вперед. Цыганков получил пас от Шепелева, вошел в штрафную и с правой пробил в ближнюю девятку. К Костыку снова есть вопросы. 1:2 – уступая в счете, подопечные Луческу сумели переломить ход игры.

На второй тайм Луческу выпустил Караваева вместо Миколенко и Витиньо вместо Де Пены. Бразилец почти сразу мог забить, однако не дотянулся до мяча после подачи Цыганкова. Но на 58-й минуте Динамо таки укрепило свое преимущество. Денис Гармаш принял мяч после паса Цыганкова и из пределов вратарской пробил голкипера. VAR подтвердил легитимность взятия ворот – 1:3. Мастер-класс от Дениса для Супряги по реализации моментов.

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