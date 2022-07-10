Турки продолжают подготовку к противостоянию с Динамо в Лиге чемпионов.

Товарищеский матч

Фенербахче – Халл Сити – 2:0

Голы: Гюлер, 87, Дурсун, 88

Фенербахче встретился с Халл Сити. Клубы недавно оформили полноценный трансфер Аллахьяра Сайядманеша, а теперь закрепили хорошие отношения контрольным матчем.

Соперник Динамо окончательно продал экс-звезду УПЛ в Англию

Турки победили благодаря двум поздним голам Гюллера и Дурсуна. Аллахьяр отыграл час за Халл, но бывший форвард Зари ничем не отличился.

Этот спарринг стал уже шестым для Ференбахче в рамках подготовки к Лиге чемпионов. Вицечемпионы Турции выиграли 5 матчей, а в трех последних не пропускали.

Отметим, что поединок второго квалификационного раунда ЛЧ Динамо Киев – Фенербахче состоится 20 июля в Лодзи. Ответный матч – 27 числа в Стамбуле.