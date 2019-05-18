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Динамо – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча

18 мая 19:57 848 Читати українською
Динамо – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча
Динамо – Мариуполь

Динамо победило Мариуполь в 29 туре УПЛ (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Мариуполь.

32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
 
Валерий Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
90+2’ Валерий Федорчук

Киевляне полностью переиграли Мариуполь в первом тайме, а Де Пена забил дебютный гол за Динамо. Уже в конце матча Цыганков удвоил преимущество своей команды, но в дополнительное время Федорчук смог отыграть 1 гол. В итоге – победа команды Хацкевича со счетом 2:1.

Динамо – Мариуполь: Де Пена мощным ударом забил дебютный гол за киевлян

Динамо набирает 65 очков, сокращая отставание от Шахтера до 8 очков. Киевляне прервали 4-матчевую серию неудач на своем поле. В то же время дончане могут стать досрочными чемпионами Украины, если 19 мая переигрывают Зарю.

Динамо победило Мариуполь в интересном матче и отсрочило чемпионство Шахтера

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Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
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