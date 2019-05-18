Динамо – Мариуполь: Цыганков включает режим Месси, преследуя Тайсона, Де Пена защищает Хацкевича, новые творцы креатива

Динамо одолело Мариуполь 2:1 в 29-м туре чемпионата Украины 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Мариуполь на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Для киевлян сезон почти завершен – за 4 тура до конца УПЛ они отставали от Шахтера на 11 баллов, практически потеряв шансы на чемпионство. Мариуполь же ведет отчаянную борьбу с Зарей за 4-е место (у команд по 39 очков), хотя после поражения Ингульца в финале Кубка Украины даже пятая ступень дает право играть в Лиге Европы.

Динамо – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча

Киевляне выиграли 3 предыдущих матча у азовцев с сухим счетом. Однако именно последняя домашняя осечка в прошлом сезоне (1:1) лишила динамовцев шансов на золото. Еще одна потеря очков могла подписать приговор Александру Хацкевичу, чья команда не выигрывала на своем поле вот уже 4 подряд матча во всех тунирах текущего сезона.

Динамо – Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ

Первый точный удар пришел после стандарта, который заработал Русин, а выполнил Цыганков – Худжамов вытащил мяч из верхнего угла. Динамовцы сбились на дальние удары ближе к 20-й минуте, но гости без проблем все блокировали. У Мариуполя же было всего несколько перспективных выпадов в атаку, которые до ударов доводить не удавалось. Шепелев мягко отбросил под удар Андреевскому, и Худжамов не без проблем парировал выстрел метров с 20. Цыганков попал в перекладину мощным ударом из пределов штрафной. И снова отмечаем скидку от Шепелева, который роскошно отдал пас грудью на Виктора.

Русин во второй раз в матче не успел на острый, но недостаточно нацеленный прострел Де Пены. Назарий в том эпизоде заработал угловой, который безупречно выполнил Цыганков и реализовал Де Пена. Уругваец открыл счет после подачи этого стандарта, ворвавшись в штрафную и эффектно пробив с лета. Дебютный официальный гол Карлоса за Динамо, хотя подобный голасо он забивал в спарринге против Ворсклы.

Классно разыгранная комбинация с пятой от Цыганкова завершилась ударом Сидорчука – круглый после рикошета вылетел на угловой. Андриевский попытался перебросить Худжамова, но Рустам в красивом прыжке перевел мяч над перекладиной. За первые 45 минут 15:1 по ударам, 5:0 по точным, 6:1 по угловым. Динамо владеет мячом 73% времени и выглядит так, будто играет в большинстве.

На 50-й минуте Шепелев классно разобрался с оппонентом и отбросил под удар Цыганкову – Худжамов выручил. Де Пена из-за пределов штрафной приложился, но снаряд пролетел мимо стойки. Андриевский головой отдавал в штрафную, Русин неожиданно выиграл верховую борьбу, но не смог попасть ворота. Худжамов не выдержал и обругал своих защитников, которые откровенно проспали набегание Назария. Блестящий дальний пас Яворского вывел Зубкова один на один с Бущаном, однако Александр не смог перебросить вратаря киевлян, который невероятно хладнокровно отвел угрозу да еще и сохранил мяч, сыграв уже ногами.

Хозяева стали больше ошибаться в обороне, а от атак не отказывались. Тот же Зубков получил слишком много пространства в штрафной, но вышло что-то среднее между неточными пасом и ударом. Кендзера отлично подал, а Де Пена замыкал головой и промахнулся с нескольких метров. Шепелев завершал комбинацию Русина и Цыганкова – Худжамов спас, а на добивании Де Пена сфолил. На 71-й Пихаленок пробил издали, впрочем промазал. Русин получил пас в разрез от Цыганкова и с острого угла попал во вратаря.

Беседин заменил Русина, выйдя на поле в составе главной команды киевлян впервые с декабря 2018-го. Шепелев вместо пробить самому метров с 11 решил отдать направо, но Цыганков такого решения не ожидал и выключился из игры. Виктор заработал штрафной, который выполнил почти идеально – вторая перекладина от вице-капитана Динамо за матч! Цыганков только улыбнулся и забил в другом эпизоде – блестящий обводной удар метров с 20. Гол плюс пас.

Федорчук уже в компенсированное время забил бывшей команде. Зубков отлично навесил с правого фланга, а Валерий выиграл верховую борьбу у Кендзеры. Итога игры это не изменило, хотя Мариуполь смог прижать киевлян в заключительные минуты. Динамо набирает 65 очков, сокращая отставание от Шахтера до 8 очков. Киевляне прервали 4-матчевую серию неудач на своем поле. В то же время дончане могут стать досрочными чемпионами Украины, если 19 мая переиграют Зарю.

Матч мог завершиться как 4:1, так и 2:2

Мы увидели живой матч с желанием от обеих команд. Мариуполь большую часть игры защищался и не имел моментов, но если бы получше реализовал свои возможности, мог бы и за ничью зацепиться. Команда Бабича оправилась после перерыва и таки сподобилась на нестандартные ходы, нагрузив защитников соперника и забив Динамо впервые за 415 минут. Отмечаем, что главные моменты пришли с фланга Сидклея, который вернулся на место левого защитника из-за травмы Миколенко. Сначала бразилец проспал заброс Яворского на Зубкова, а затем позволил последнему подать на Федорчука.

Динамо вполне наиграло и на разгромную победу, но очень долго держало интригу из-за классной игры Худжамова и потерь многочисленных шансов в атаке. По ударам киевляне переиграли соперника почти тотально: 24:6 в общем, 9:2 – в створ ворота. На атаку работали все и каждый. Даже Бурда отметился несколькими острыми дальними передачами, а другой центральный защитник Шабанов иногда пытался создавать большинство подключениями на чужую половину.

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Большой плюс за желание. Было видно, что динамовцам не безразлично, хотя зацепиться за трофеи они уже не могут. Тот же Сидорчук неплохо проявил себя в качестве волнореза на перехватах и подборах – жаль только, что в игре в пас было многовато уже привычных огрехов. Подкаты Шабанова, Бурды и Кендзеры вызывали заслуженные аплодисменты, пусть даже иногда выходили за пределы правил. Бущан классно отыграл на выходах, в частности, проявил себя в игре ногами.

Желание Русина, которого беспрестанно толкали и сбивали соперники, зашкаливало настолько, что Назарий получил 4-ю желтую, скосив вратаря гостей в прессинге, так что пропустит игру с Шахтером. Учитывая, что Соль и Вербич травмированы, Супряга готовится к молодежному ЧМ-2019, а Беседин и Дуэлунд только восстановились от травм и не готовы на все 100, Хацкевич фактически остался без нападающих на игру с Шахтером. Скорее всего, на тот момент команда Фонсеки уже оформит золото, поэтому не столь критично, но обидно, ведь Назарий начал приносить определенную пользу команде – сегодня еще и в работе на команду и цепляниях за мячи.

Цыганков – лидер в режиме Месси

Значительную часть матча Виктор находился в поисках своего момента и пространства. Иногда казалось, что Цыганков где-то растворился на поле, но его вспышки смертельно жалили мариупольцев. Украинский вингер напомнил своей игрой Лео Месси, который также частенько попадает в перекладину, но потом компенсирует разочарование болельщиков каким-то суперголом. Цыганков забил такой важный второй мяч, который в итоге принес победу, магическим обводным ударом – даже аргентинский волшебник Барселоны мог бы поаплодировать этому исполнению.

Виктор не только отметился 15-м голом, он еще и результативный пас отдал, 11-й в сезоне УПЛ. Украинец – фактически единственный, кто гонится за Тайсоном, лидером среди ассистентов украинского сезона. У бразильца 12 голевых передач. И в этой незаменимой полезности для команды Цыганков также напоминает Месси. Лидер, который потянул команду в решающий момент игры и во второй раз подряд забил победный в ворота Мариуполя.

К слову, 21-летний вице-капитан Динамо стал единоличным лучшим бомбардиром этого противостояния. Цыганков забил 7-й гол Мариуполю, обойдя таких легенд атаки, как Артем Милевский, Сергей Ребров (по 6), Андрей Шевченко, Максим Шацких (по 5) и Андрей Ярмоленко (4).

Шепелев и Ко дарят креатив

Очень понравилось взаимодействие киевлян в центре поля и на флангах атаки. Особенно хочется выделить Шепелева. Владимир успевал и высоко прессинговать, и отчаянно бороться, и подыгрывать партнерам. Полузащитник проявил задатки хорошего плеймейкера и даже дриблера. Не обошлось без минусов – ему гораздо лучше удавалось создавать моменты, чем завершать самому.

Очень понравился Андриевский. Александр выигрывал верховую борьбу, неплохо взаимодействовал с Русиным, отдавал пасы на обострение, пробивал и не боялся брать инициативу на себя. Ну, и Де Пена раз порадовал нестандартными ходами, нацеленностью на удар и творческой работой на команду. Этот уругваец, которого еще до появления на поле все уже записали в неудачники, ярко выделяется на левом фланге, а его гол – просто браво. Видно, что команда тренировала подобный стандарт, и все получилось идеально.

Де Пена отплачивает за доверие – человек цепляется зубами за свой шанс

Карлос защищает шаткие позиции главного тренера, у которого в конце месяца заканчивается контракт. Де Пена всем своим видом показывает, насколько ему важно реанимировать свою карьеру, добавляя команде креатива и остроты. А может, так и стоит подписывать новичков на несколько месяцев? Тогда они будут грызть землю, чтобы выбить себе достойные условия контракта, как делает это находка Хацкевича. Утопия, конечно, но пример уругвайца впечатляет.

Белорусский тренер не имел права вручать золотые медали Шахтеру в домашнем матче с командой, за которую играет много его игроков. Это было бы очень обидно и учитывая напряженные отношения между киевским и мариупольским клубами со времен того самого технического поражения за неявку 0:3. Символично, что помог Хацкевичу прервать полосу неудач футболист, в которого наставник поверил вопреки всем аргументам против.