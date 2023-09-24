"Кого из молодых игроков Шахтера сейчас могу выделить? Наверное Судакова и Бондаренко.

Воспитанник Динамо подписал контракт с немецким клубом – украинец уже поражает результативностью

Жора очень прибавил еще в прошлом сезоне. Он становится одним из лидеров Шахтера, от него многое зависит на футбольном поле. Как сказал Зинченко – он один из следующих, кто должен перепрыгнуть и уйти куда-то. Куда? Думаю, если захочет в Англию, то легко сможет играть там.

Кого из игроков взял бы с собой за океан? Тараса Степаненко забрал бы. Сергей Сидорчук перешел уже в Бельгию. Надеюсь, что Матвиенко скоро заберут в какой-то топ-клуб – в последние три года он этого заслуживает, как никто другой", – рассказал Кривцов в интервью SportArena.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Матвиенко со стороны ряда клубов, среди которых были Арсенал и Брайтон, однако переход так и не состоялся. В марте этого года Николай продлил контракт с "горняками" до 31 декабря 2027 года.

Рух – Шахтер: анонс матча УПЛ