Матч Рух – Шахтер состоится сегодня, 23-го сентября, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на Youtube-канале "УПЛ ТБ".

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Рух после первых трех туров называли открытием сезона, ведь команде удалось эффектно победить сильных соперников – Зарю, Ворсклу и Полесье. Затем были ничьи с Колосом и Металлистом 1925, после которых о львовянах стали говорить тише, а поражение от ЛНЗ неделю назад развеяло новосозданный миф окончательно. Реально же все начало проясняться еще по ходу встречи с Полесьем, где триумф принес ляп Бойко на последних минутах.

"Новая оборона Львова" – сюрприз-сюрприз – оказалась обычным середнячком УПЛ. "Желто-черные" делят очки с равными себе, дают бой более мощным в кадровом плане соперникам, а кризисных лидеров наказывают. Благо, подопечные Виталия Пономарева не имеют проблем с физухой и симпатично выглядят в контратакующем режиме. Вот только такие команды, как правило, Шахтер не побеждают.

Болей и делай прогнозы.

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Но Рух не стоит считать обреченным. Спад результатов львовян не означает, что команда плохая – просто ее несколько переоценили на старте. Между тем, "желто-черные" после 7-го тура держались в топ-5 по ожидаемым очкам, а по количеству пасов в район штрафной они идут шестыми. В обороне подопечные Виталия Пономарева вообще являются лучшими – как по пропущенным голам, так и по допущенным моментам.

Рух – зубастый середняк, который способен создать проблемы Шахтеру. Верес (в большинстве) и Александрия вообще гоняли "горняков" весь второй тайм (ровенчане даже ничью добыли), а Кривбасс забил в ворота дончан три гола. Интрига жива.

От нынешнего Шахтера вообще не знаешь, чего ожидать. Перед матчем с Порту казалось, что Патрик ван Леувен уже определился с основой, более-менее наладил систему позиционного наступления и поставил прессинг – осталось только отшлифовать наработки. Ну и дождаться возвращения нескольких лидеров из лазарета и дисквалификаций.

Впрочем, нидерландский коуч удивил, сильно перетасовав состав. Крыськив и Бондаренко остались в запасе, зато появился дебютант Мироши в обороне. Ракицкий по ходу встречи перешел на позицию правого центрбека, фулбек Азаров заменил травмированного центрбека Лемкина, Сикан снова вернулся на фланг... Все это было непривычно и странно – и не только в тактическом плане.

И вот как теперь понять, во что сыграет Шахтер против Руха? Кто выйдет в основе? Какова логика действий Патрика ван Леувена? Похоже, в качестве коуча донетчан его еще недостаточно изучили. В этом кроется и сила, и слабость нынешнего Шахтера.

Как бы там ни было, а побеждать Рух "горняки" обязаны. Для этого сложились все условия – из дисквалификаций вернулись Гочолейшвили и Бондаренко, а у львовян отстранен ключевой центрхав Сапуга. Хотя даже с кадровыми проблемами Шахтер в несколько раз сильнее.

Это необходимо доказывать любой ценой, ведь Динамо набрало очень сильный ход – и у киевлян три простых матча в запасе. А между грандами сейчас только 8 очков.

Кадровая ситуация

Травмированы: Лемкин, Матвиенко, Траоре, Бондарь, Петряк (все – Шахтер)

Дисквалифицированы: Сапуга (Рух)

Ориентировочные составы на матч Рух – Шахтер

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Довгий, Эдсон – Соломон-Отабор, Таллес, Рунич – Климчук

Шахтер: Ризнык – Гочолейшвили, Чигринский, Ракицкий, Азаров – Степаненко – Зубков, Крыськив, Назарина, Кащук – Сикан

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Шахтер безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Патрика ван Леувена – 1.58. На триумф Руха дают аж 6.20, а ничью оценили коэффициентом 4.30.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.88, аналогичный тотал меньше – 2.02. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 2.20, а Юрия Климчука – на 2.75.

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